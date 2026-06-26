As celebracións prolongaranse ata o día 30 con verbenas, pasarrúas e actos relixiosos
A capital xalleira bótase á rúa para vivir o San Pedro por todo o alto
Redacción
Santa Comba celebra por todo o alto unha nova edición das festas na honra de San Pedro, San Antonio e a Virxe do Carme, un programa que combina tradición, gastronomía popular, música e actividades festivas variadas.
As celebracións comezaron o martes 23 cunha gran sardiñada popular e a tradicional cacharela de San Xoán nunha noite que rematou coa verbena amenizada pola disco móbil CDC.
A festa continúa hoxe venres 26. A programación arranca ás 21.30 horas cunha foliada organizada pola A.C. Axio Mouro e terá un dos seus momentos máis destacados co pregón, a partir das 22.30 horas, que este ano correrá a cargo de Gandeirías do Xallas. A primeira gran verbena das festas estará protagonizada pola orquestra La Fórmula e a Macro CDC.
Mañá sábado 27 chega unha das xornadas máis intensas do programa. A charanga Os Celtas animará as rúas desde a mañá e compartirá protagonismo na sesión vermú coa orquestra Fuego. Pola tarde haberá pasabares e, xa entrada a noite, a música volverá tomar o recinto festivo cunha verbena que reunirá sobre o escenario a Fuego, Panorama City e a disco móbil CDC.
O domingo 28 combinará os actos relixiosos coa animación de rúa. Tras a misa por toda a parroquia, os Cabezudos Papamoscas e Santa Combers percorrerán as rúas antes dunha longa xornada musical coa orquestra Los Españoles e a disco móbil Impacto, encargadas de amenizar a sesión vermú, o tardeo e a verbena.
O luns 29, día grande de San Pedro, arrancará cos pasarrúas do grupo de gaitas Santa Combers. Ás 13.00 horas celebrarase a misa solemne seguida da procesión, mentres que o grupo M-3 Show porá música á sesión vermú. Xa pola noite, compartirá cartel coa orquestra Finisterre nunha nova verbena.
As festas concluirán o martes 30 coa misa na honra de San Antonio e unha última sesión vermú amenizada polo trío Alborada, poñendo o broche final a varios días de celebración nos que Santa Comba será punto de encontro de veciños e visitantes. n
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