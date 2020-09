1896: llega la luz eléctrica a Cabo Vilán

El 15 de enero de 1896 llegó la luz eléctrica al faro actual de Cabo Vilán que sustituyó al antiguo que funcionaba desde el año 1854. Fue el primero de España en usarla. Sin embargo, el primer libro de servicio del faro empieza el 22 de marzo de 1896, cuando los dos primeros fareros anotan los turnos de inicio documentados. Este libro fundacional se perdió y ahora sólo quedan como testimonio de su existencia las dos páginas de inicio en facsímil, recogiendo detalles del día que los fareros empezaron su faena.

El investigador Rafael Lema posee estos dos documentos históricos y recuerda cómo se hizo con ellos. “En 1993 pude ver el libro más antiguo del faro en casa de un vecino de Camariñas que lo había conseguido por un pariente, y me dejó sacar una fotocopia especial, reproduciendo textura, papel y tamaño de las dos primeras hojas. Desgraciadamente, hace seis años me contaron que el libro se había perdido, y por ello ahora sólo conservamos estas copias, que adquieren así un gran valor para nosotros, pues ya no hay otro testimonio al respecto”, indica.

Es posible que el faro no empezase su función regular hasta ese momento. Los temporales también causaron demoras en otras fechas. Así, el día 31 de enero de 1941 la prensa daba cuenta de que “por averías causadas por el temporal dejó de funcionar el faro de cabo Villano”.

En los folios tras la fecha “Día 22 de marzo de 1896” aparece impreso “Faro eléctrico de Cabo Villano” y “Servicio de las lámparas”. Se indican los nombres de los dos torreros de servicio: Juan Alcalde Manzano, que trabaja hasta las 12.00 horas, y Tomás Mollá, que ejerce hasta las 05.45. Se indica que el faro se encendió el 22 a las 06.14 y que se apagó el 23 a las 05.46.

La duración del alumbrado fue de 11 horas y 32 minutos. En el parte de “Observaciones, Operaciones y Accidentes”, Alcalde firma y anota “Turno 1º sin novedad”. Tomás Mollá, en su parte, firma y escribe: “no ha ocurrido novedad en el 2º turno”.

En el parte también se escriben las horas en que entraron en circuito las lámparas y el tiempo que funcionó cada una en cada uno de los turnos. Se indica que la clase de luz es de primera y el motivo del cambio de las lámparas es “ordinario”.

CONSUMO DE CARBÓN. Se anota el consumo de carbones de cada diámetro en las lámparas, en este caso de 0,015. El consumo de carbón en metros es de 147. La lámpara número 14 consume en el primer turno 20, 14 y 17 metros. En el segundo, 16 y 12. La lámpara número 12 consume en el primer turno 17 y 15 metros. En el segundo, 18 y 19.

Los empresarios Jesús Cerdeiras y Desiderio Hernández consiguieron la concesión de suministro de carbón y leña al faro en 1918.

El cuatro de febrero de 1956 sufrió importantes reformas. El 14 de marzo de 1908, el Ministerio de Fomento, sin subasta, adquiere por 16.440 pesetas un motor de petróleo para el faro eléctrico de Cabo Vilán, según informo el diario ABC. En la misma fecha, el Ministerio gastó 43.042 pesetas en la compra de dos motores de petróleo y compresores de repuesto para la Sirena de Fisterra.

ICONO. Hábitat declarado de Interés Nacional en el año 1933 por ser un lugar rocoso y escarpado y que es también Monumento Natural, el Cabo Vilán es uno de los lugares más agrestes y bellos del litoral gallego.

Al margen de su función, Vilán es un tributo a la belleza y se ha convertido en uno de los principales iconos de Costa da Morte. En el cabo se erige uno de los faros más emblemáticos de Galicia, alumbrando una de las zonas más peligrosas de la mencionada comarca.

Año tras año sigue siendo uno de los puntos de visita obligada, albergando sus instalaciones gran afluencia de visitantes atraídos por sus encantos. Sin ir más lejos, este verano incrementó sus visitas un 15 por ciento, siendo un 98 por ciento de los turistas españoles, de los cuales la tercera parte procedían de Madrid.