A Baña busca como pagar 360.000 euros en atrasos aos traballadores

Barcala. O pleno celebrado na Baña, no que recibiron á nova secretaria –María Pardo, en substitución de Dalmiro Núñez–, puxo de relevo que dende o Concello estase na procura do mellor xeito de aboar os 358.552 euros que se lle deben aos traballadores por pagos atrasados, despois de que estes deran a súa conformidade ás cantidades. A confrontación, de calquer xeito, foi a tónica entre o PSOE (que goberna con catro edís) e a oposición (que ten sete).

Así, o turno de rogos e preguntas incluíu queixas e dúbidas por parte de Compromiso por Galicia sobre a xestión local, e por exemplo o seu voceiro César Ramos esixiu que fora retirada da acta oficial e do vídeo do pleno unha alusión a unha publicación persoal da súa conta de Facebook, algo que se cumpriu. Ademais, CxG aludiu a unha nova subvención de 4.000 euros “que se perde para a contratación dunha empresa que elabora os plans de acción do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxia sostible (PACES)”. Pola súa banda, o alcalde José Antonio Pereira, argumentaba que esa labor xa corre a cargo dun traballador da administración local, e non precisan da cantidade.

Ramos tamén se referiu a unha contratación “pouco transparente e sen ser publicada a persoa contratada” para a brigada contraincendios, calificándoa de “o gran dedazo” e insistindo na falta de respostas polas políticas “escurantistas”. O executivo, a súa vez, lembra que nalgunhas cuestións deben facer “consulta” da documentación.

Fóra diso, a sesión serviu igualmente para que a Corporación tomase coñecemento das resolucións ditadas pola alcaldía durante as últimas semanas.