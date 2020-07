A Baña promove a Igualdade con todo

A BAÑA. O Concello da Baña organizará varios espectáculos por diferentes parroquias do municipio para promover a Igualdade. Trátase dunha proposta financiada pola Secretaría Xeral de Igualdade e o Pacto contra a Violencia de Xénero do Ministerio, que está integrada por actuacións musicais, monólogos, teatro e maxia, entre outros. A veciñanza de Cabanas será a primeira en gozar deste programa. O domingo 19, dende as 10.00, o grupo Brassica Rapa, formado por mulleres que tocan instrumentos de vento e percusión, levarán á parroquia o seu espectáculo de rúa mesturando música instrumental e vocal con multipercusión. O 5 de agosto toca teatro na Ermida. A.P.