ARZÚA. ‘A banda Loba’ pechará hoxe a quinta edición do ciclo de música na rúa ‘En aberto’, posto en marcha polo Concello de Arzúa. A actuación será ás nove da noite na Praza de Galiza ou, en caso de mal tempo, no Multiusos Terra do Queixo. A entrada será libre e de balde ata completar aforo. A.P.