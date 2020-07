‘A culpa é do sistema’ chega xa a Bertamiráns

AMES. Os actores e veciños de Ames Fede Pérez e Pepo Suevos estarán este sábado, 1 de agosto, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns coa obra A culpa é do sistema. Unha peza que sitúa ao público como protagonista e motor do espectáculo, como creativo e como destinatario. Fede e Pepo conciben a dinámica da obra como un diálogo continúo cos espectadores, de xeito que as persoas que acudan á cada función poderán escoller o tema do que queren que falen os actores cada vez que se mude de situación enriba do escenario. “É diferente; hai que reinventarse ou acabas morrendo”, declaran os actores e creadores da obra, que tamén manifestan que “o obxectivo concreto foi concibir unha peza que fixese escachar ao público coa risa, pero tamén a nós mesmos”, apuntan. A culpa é do sistema tivo que suspender a xira que comezaba o 22 de abril en Ponteareas por mor do covid. Xira que os ía levar a percorrer Galicia ata o mes de xuño. C.E.