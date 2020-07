A educación dixital chega a uns 125 colexios máis de toda Galicia

A Consellería de Educación publicou a resolución definitiva dos centros sostidos con fondos públicos seleccionados para incorporarse ao proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020-21, pola que se suman ao programa 125 colexios e outros catro amplían a súa participación, implantando o plan noutra etapa educativa.

Neste sentido, a Xunta decidiu incrementar o número de 75 centros que estaba previsto incorporar este ano ao proxecto, co fin de ampliar a dixitalización do ensino galego.

Cómpre lembrar que a través deste programa o alumnado terá, de xeito gratuíto, libros e materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de Primaria e 1º e 2º da ESO.

O proxecto E-Dixgal, que impulsan a Consellería e a Amtega, enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Neste curso participan neste proxecto un total de 345 centros, que continúan tamén no programa. Tras estas novas incorporacións, formarían parte do E-Dixgal 470 centros educativos.

Os centros que se incorporan a este proxecto serán dotados cos medios tecnolóxicos necesarios na aula para profesorado e alumnado. Ademais, terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Xunta e deberán utilizar para o desenvolvemento curricular materiais de referencia dixitais, que poden proceder desta contorna ou ser proporcionados polo centro.

A incorporación ao E-Dixgal en educación primaria implica impartir todas as materias en modalidade dixital; mentres que facelo en ESO supón impartir un mínimo de seis materias, a elección do centro, en modalidade dixital. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos dixitais, poden empregarse como complemento ou apoio.

Todos os centros implicados no programa teñen acceso á plataforma EVA E-Dixgal, con contidos de aulaPlaneta, Netex, Edebé e Pearson; ademais de ter acceso aos contidos xerados na iniciativa Dixit.

Dos 125 centros educativos que se incorporan un total de 26 son da área metropolitana de Santiago. O programa chegará ós alumnos de Primaria do CEIP Arzúa; CPI Plurilingüe Cabo da Area, de Laxe; CEIP Ramón Otero Pedrayo, de A Laracha; CEIP Alfredo Brañas, de A Laracha; CEIP Plurilungüe de Pino de Val, de Mazaricos; CEIP Salustiano Rey Eiras, de A Pobra; CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao, de Rianxo; CEIP Ana María Diéguez, de Rianxo; CEIP Plurilingüe de Pumar, de Rois; CEIP Barrié de la Maza, de Santa Comba; CEIP A Igrexa, de Teo; CPI Plurilingüe de Fonte Díaz, de Touro; CEIP de Gándara, de Carballo; CEIP Plurilingüe de Outes; CEIP Manuel Rivero, de Lalín; CEIP Xesús Golmar, de Lalín; CEIP Plurilingüe de Oca, de A Estrada; e CEIP Manuel Villar Paramá, de A Estrada.

A dixitalización chegará en ESO ó IES Monte Neme, de Carballo; IES Agra de Raíces, de Cee; IES Virxe do Mar, de Noia; IES Eduardo Pondal, de Ponteceso; e IES Plurilingüe Pedra da Aguia, de Camariñas.

No caso do CPI Ponte Carreira, de Frades, e o CPI San Vicente, de A Baña a inclusión no proxecto beneficia tanto ós alumnos de 5º e 6º Primaria como ós de 1º e 2º da ESO.