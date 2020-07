A Estrada activa una comisión para frenar la pérdida de población

A Estrada. El Concello de A Estrda ha activado la comisión especial para el reto demográfico. Su objetivo es frenar la caída poblacional que A Estrada arrastra desde hace más de una década y, así, evitar que el municipio baje de 20.000 vecinos y pierda la categoría y también ingresos. La puesta en marcha de la comisión, que fue propuesta en su día por el PSOE, fue aprobada en una reunión mantenida a última hora del martes por los grupos políticos.

Las cuatro fuerzas políticas con representación municipal (PP, PSOE, Móvete y BNG) coincidieron en vincular estrechamente el mantenimiento de la población con cuestiones económicas. Suelo industrial, urbanismo, vivienda pública, dinamización económica, transporte y servicios para mayores, familias y el rural se perfilan como ejes prioritarios

La portavoz del BNG, Susana Camba, valoró ayer la puesta en marcha de esta comisión, al tiempo que criticó que “o goberno municipal do PP vén a esta comisión sen os deberes feitos, xa que a día de hoxe non hai orzamentos do Concello para este ano 2020, do que xa van alá 7 meses”.

“Fomos á comisión para o reto demográfico con afán construtivo, levando as nosas propostas”, indicou a concelleira do BNG, “mais tamén para poñer sobre a mesa as consecuencias da falta de orzamentos para este ano. Ter orzamentos é clave se queremos que sirva para algo a Comisión para o Reto Demográfico”, subrayó Camba. m. r.