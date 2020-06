A Estrada celebra la próxima semana las fiestas de San Paio

A Estrada despejaba ayer una de las incógnitas, y anunciaba que la semana que viene, del 24 al 27, se celebrarán las fiestas patronales de San Paio. Los festejos vienen marcados este año por la coyuntura sanitaria, por lo que la programación tiene un gran acento cultural, con fuertes medidas de seguridad y limitaciones de aforo. El San Paio 2020 fue presentado por el concejal de Festejos, Gonzalo Louzao, que destacó que la programación incide en dos aspectos claves, “cinguirse escrupulosamente ás medidas de seguridade marcadas polas autoridades, e acentuar o carácter cultural da edición”.

Para garantizar la seguridad la organización ha contratado los servicios a la empresa Mare, dedicada a la producción de eventos musicales multitudinarios y pionera, de la mano del estradense Fernando Campos, “dun protocolo de produción de espectáculos ao aire libre que dá cumprimento rigoroso ás normas de prevención e saúde laboral” explicó el responsable municipal.

Entre otras, las medidas establecen la acotación y perimetraje de un recinto limitado a 400 personas en la Praza do Concello los días 26 y 27 de junio y otros dos de 90

y 85 personas en las plazas del Mercado y de la Feira con corredores de acceso, entradas a platea, butacas individuales y dobles, así como puntos de higiene y personal de producción como acomodadores, controladores de entrada, personal de seguridad y auxiliares de limpieza.

Según este protocolo, la entrada de espectadores al reinto de la Praza do Concello, donde actuarán Luar na Lubre, la Banda de Música Municipal y María do Ceo, se realizará 45 minutos antes del evento, siempre portando la invitacion que se podrá retirar a partir del lunes, 22, en Robert´s Café, Café Restaurante Andalucía y en la delegación de Cultura del Concello. No se darán más de 4 entradas individuales o dos dobles por persona. En las plazas da Feira y del Mercado las butacas se asignarán por orden de llegada.

El programa se puede consultar en la web municipal.