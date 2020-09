A Laracha destinará 55.000 euros ás bolsas de estudos municipais

A Laracha. O Concello larachés destinará 75.000 euros a cooperar cos estudantes e as súas familias nos gastos derivados do inicio do novo curso escolar e tamén da adquisición de material informático durante o ano 2020.

Nos próximos días ambas convocatorias serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP), abríndose a continuación o prazo para que as persoas interesadas poidan presentar as solicitudes de participación.

As contías das subvencións serán de 125 euros cada unha para os estudantes de Educación Infantil; 180 para os de Bacharelato e ciclos formativos de grao medio e superior e 300 para os que cursen estudos universitarios ou para aqueles alumnos que requiran de necesidades educativas especiais.

Por outra banda, o Concello destinará 20.000 euros a alumnos que comprasen ou vaian a comprar antes de final de ano un ordenador persoal, tableta, impresora ou libro electrónico para poder adaptarse ás circunstancias da suspensión das clases presenciais. Neste caso a contía das axudas será de 200 euros por beneficiario.

Poderán acceder a estas axudas todos os estudantes empadroados no Concello da Laracha desde antes do 1 de setembro de 2019. M. r. l.