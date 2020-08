A Laracha expón as modificacións do polígono

A LARACHA. O concello de A Laracha promoveu unha modificación no proxecto sectorial do polígono industrial, co obxectivo de adaptar a normativa ás necesidades das empresas que nel se atopan. O documento estará en exposición durante os próximos corenta e cinco días na web da Consellería de Medio Ambiente. En consenso co Solo Empresarial do Atlántico (SEA), permitirase a agrupación en parcelas, o cambio de uso terciario a industrial. Tamén se adaptan as alturas máximas permitidas, tendo en conta as novas necesidades e o autoconsumo eléctrico por parte das empresas que se instalen no parque industrial. Ademais, tamén se mellorará a ordenación das parcelas. xosé manuel lema