A Maía se une para rememorar el 19 la Batalla de Altamira

La comarca de A Maía vuelve a unirse para rememorar, con apoyo de la Diputación, la Batalla de Altamira a través de un completo programa que incluye el día 19 una presentación literaria, iniciativas de la Administración coruñesa para poner en valor los restos del castillo brionés y una recreación de la propia lucha. La iniciativa, impulsada por Ames y Brión, se ha bautizado como Altamira Brilla.

Así, se impulsa una conmemoración que recupera la historia de esa escaramuza medieval y pone en valor las torres como bien monumental que fue escenario del acontecimiento. La jornada dará comienzo a las 12.00 horas en el restaurante Ponte Maceira, con la presentación del libro A Batalla de Altamira por parte de las autoras, las historiadoras Mercedes Vázquez y María Pilar Rodríguez, además del arquitecto Mario Crecente, que dará cuenta de las actuaciones que está preparando la Diputación de A Coruña en el monumento. La participación en este acto, en el que también intervendrán el concejal de Turismo del Concello de Ames, Manuel Lens; el diputado de Patrimonio, Xosé Luis Penas, y representantes del Ayuntamiento de Brión, será por invitación, dado el aforo limitado del espacio.

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, la compañía teatral Os Quinquilláns hará una representación de esa confrontación en el propio escenario de las Torres, una puesta en escena a la que seguirá un convite con bebidas y pinchos para los participantes antes de que el concierto de Baiuca ponga fin a las 21.30 h. a la primera fiesta histórica de A Maía. Para participar en ella será necesario reservar la entrada previamente. Y es que, debido a la situación producida, el acceso al recinto será en bus con salida a las 19.15 horas desde la Carballeira de Santa Minia. Y para tomar parte habrá que comprar una entrada anticipada que incluirá la asistencia a las actuaciones, tapas y bebida, así como el transporte de ida y vuelta y el libro sobre la Batalla de Altamira. Dicho pase puede adquirirse en woutick.es (donde indican que costará 12 euros, según la plataforma).

“Con esta conmemoración queremos botar a andar unha festa histórica que agardemos teña unha longa vida e que o ano próximo se poida desenvolver sen as restricións que agora temos. Dende o inicio do mandato na Deputación da Coruña, foi o noso obxectivo a promoción, posta en valor e dignificación de todo o noso patrimonio e cultura e este día 19 damos comezo de xeito festivo a unha nova etapa nun emprazamento que non só e un símbolo para Brión, senón para toda a comarca e todo o país”, explicaba el diputado de Patrimonio e Contratación, Xosé Luís Penas, que apuesta por convertir a las Torres en “lugar de referencia patrimonial da Maía e recuperación da historia” de la comarca.