Noia. Logo de que no pasado pleno o goberno do Partido Popular non fose capaz de sacar adiante o pago por máis de 300.000 euros en facturas sen consignación orzamentaria (debido aos votos en contra da oposición e a abstención do NOIA), o grupo da Marea de Noia vén de anunciar a solicitude dunha xuntanza coa alcaldía para desbloquear a situación e facilitar o pago a provedores.

A formación insiste en que “hai unhas bases claras para un acordo que teñen que ver cun principio claro de transparencia, unha aposta pola conciliación e en prol de romper coa fenda dixital”, explican a través dun comunicado emitido.

Dende o grupo municipal que lidera Manuel Seijas, aseguran que se trata de solicitudes “que deberan estar na axenda de calquer goberno” e polo tanto dan por feito “que haberá acordo entre ambas partes”.

museo Por outra banda, a citada formación tamén se referiu ao novo Museo do Mar, xa que respecto a súa xestión afirman que buscarán que “se faga cunha combinaciónde participación cidadá e apoio de persoal técnico e profesional”.

Por este motivo, dende a Marea Cidadá noiesa indican que “promoveremos a implantación de modelos de gobernanza horizontal” na sala museística, “buscando a participación activa de asociacións como Mar de Noia”.

Cren que “si existe a vontade” de implantar este modelo de xestión “non debería haber obstáculo que impedise a súa posta en marcha por parte da Administración”, e que a xestión directa por parte da cidadanía, “sempre co asesoramento do persoal técnico e profesional pertinente, é a fórmula máis acaída para a toma de decisións neste tipo de espazos”, comentan. m. t.