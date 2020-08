A Pobra pisa a fondo no eido ambiental con iniciativas en varias frontes

O Concello da Pobra do Caramiñal atópase adherido a numerosas campañas medioambientais que buscan a implicación da cidadanía e das administracións públicas para loitar contra o cambio climático. Unha das iniciativas previstas terá lugar a vindeira semana e consistirá na plantación dunha árbore, previsiblemente, no xardín da casa da cultura Raquel Fernández Soler.

Trátase dunha acción enmarcada na campaña Unha árbore por Europa, promovida polo Equipo Europa e apoiada polo Parlamento europeo, que tenta implicar á xente na toma de decisións en materia de sustentabilidade.

Por outra banda, a praia dos Areos figura na rede galega de praias sen fume, cuxos obxectivos son promocionar unha vida sen tabaco, non normalizar o seu consumo na sociedade, reforzar o papel modélico positivo das e dos proxenitores, formar unha rede galega de praias libres de tabaco e promover areais que respecten e coiden o medio ambiente.

Nesta liña, no marco das actividades do campamento de conciliación que se desenvolve no CEP Salustiano Rey Eiras celebráronse o pasado día 13 varias para sensibilizar fronte ao tabaquismo ás crianzas participantes.

Así mesmo, continúase traballando no Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), un documento clave dentro do Pacto das Alcaldías, a través do cal o Concello expón como acadará o compromiso asumido de lograr en 2030 unha redución do 40 % das emisións de CO 2 (e, posiblemente, outros gases de efecto invernadoiro), o cal se traducirá para o municipio nunha dedución de 9.992 toneladas de ditas emisións no prazo de 10 anos, en relación ós datos obtidos en 2015, exercicio durante o cal se emitiron á atmosfera 24.980 toneladas de CO 2 .

E na casa consistorial están dispoñibles, de balde, cinceiros para os areais (financiados pola empresa concesionaria da recollida do lixo, como parte da súa filosofía empresarial), guías da natureza (con financiación da administración local e da Deputación da Coruña) e funís para a recollida de aceite doméstico (financiados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico).