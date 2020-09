A Pobra planificou a folla de ruta para rebaixar as emisións contaminantes

A Pobra. O alcalde da Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, presidiu na casa consistorial unha reunión telemática entre membros do equipo de goberno, a técnica municipal da área de Medio Ambiente e unha representante de Sicasoft Solutions, empresa encargada da asistencia técnica no referido ao Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES).

Este documento é clave dentro do Pacto das Alcaldías a través do cal o Concello expón como acadará o compromiso asumido de lograr en 2030 unha redución do corenta por cento das emisións do CO 2 (e, posiblemente, outros gases de efecto invernadoiro) no prazo de 10 anos.

Búscase así a implicación da cidadanía e das administracións públicas para loitar contra o cambio climático con medidas pensadas, cuantificadas e reais.

Con este encontro virtual quedou ultimado o referido plan, con todas as accións de mitigación e adaptación xa definidas, ademais de se presentar uns orzamentos moi aproximados (baseados no custo de mercado e en accións semellantes que xa foron desenvolvidas) cos cales financiar as intervencións que se pretende levar a cabo.

O rexedor anunciou que lle vai presentar dito documento ós representantes da oposición, abrindo así a posibilidade de introducir algún cambio en base ás súas aportacións, e despois de que membros dos grupos da Corporación municipal estiveran presentes nunha xuntanza mantida no mes de agosto respecto a esta cuestión.

Posteriormente, este asunto será levado ao pleno para debatir a súa aprobación.

AXUDA DE 6.000 EUROS. Desde a administración local tampouco se descarta presentarse a outra convocatoria, a nivel europeo, sobre materia medioambiental, onde un dos requisitos é o de ter elaborado o PACES.

Por outra banda, o Concello da Pobra do Caramiñal acaba de recibir a notificación de que resultou beneficiario dunha axuda de seis mil euros (cantidade máxima á cal podía optar) por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, unha contía que irá destinada a sufragar a asistencia técnica de dito proxecto. s. souto