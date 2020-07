A traxedia do kaiak fai revivir a dor das familias doutros desaparecidos

Vanesa Hermo Torrado, irmá dun dos dous desaparecidos dos tres tripulantes vítimas do naufraxio do Paquito NºDos no 2014 nunha viaxe laboral de Boiro a Muros; lembra para EL CORREO GALLEGO que, para ela, a noticia dos dous kaiakistas desaparecidos na tarde do pasado luns foi “un palazo outra vez, porque eu continúo a ter esperanzas en que aparezan meu irmán e o seu compañeiro, e tamén espero que ogallá os dous mozos aparezan”. Cre, ademais, que chegar ao obxetivo de atopalos pode ser, dentro do que cabe, máis sinxelo que no caso que a ela lle tocou vivir máis próxima e persoalmente: “existe unha gran diferencia na época do ano”, xa que non é o mesmo realizar o operativo en xullo que en decembro. “Creo que ao mar hai que terlle moito respeto e cando se sae, haino que facer protexidos e intentando que sexa co mellor tempo posible”, afirma. E, a pesares de que seu irmán debía ir ao mar independentemente das condicións meteorolóxicas e do estado deste en si, xa que a iso se adicaba profesionalmente, engade que “moitas veces teñen que prevalecer menos os cartos e máis a vida”.