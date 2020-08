A Xunta está a acometer traballos de roza en Noia

noia. A Xunta continúa os traballos de roza e limpeza nas marxes de varias estradas autonómicas, entre elas as das comarcas de Noia e Fisterra. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da empresa pública Seaga, vén realizando dende maio o acondicionamento nas franxas de dominio público en máis de 30 vías das catro provincias galegas. As tarefas céntranse, na retirada de especies pirófilas. Tamén se acometen rozas para completar o traballo ordinario de conservación das estradas e reducir progresivamente o uso de herbicidas. As intervencións teñen como obxectivos potenciar o efecto cortalumes das estradas; aumentar a seguridade viaria, cunha maior visibilidade; e fomentar unha mobilidade máis segura e sustentable mediante as sendas e zonas verdes. Está previsto que a vindeira semana continúe o desenvolvemento destas tarefas en estradas como a AC-554, en Outes, e a AC-445, en Corcubión, Cee e Fisterra. m. cano