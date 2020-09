A Xunta solicita non interactuar co arroaz solitario avistado na ría

Noia. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda recomenda non interactuar co arroaz avistado na ría de Muros-Noia. Trátase dun exemplar de Tursiops truncatus que leva varios meses habitando nesta comarca, onde acompaña aos profesionais do mar durante a súa xornada de traballo.

Lembran que a situación de illamento deste cetáceo, e a súa soidade, fai que aumente a súa curiosidade polas actividades humanas, pero cómpre ter en conta que se trata dun animal silvestre, e non dunha mascota, polo que non debe molestarse ao arroaz, evitando en todo momento interactuar con el.

Por iso, dende a Xunta aconsellan “non ofrecerlle nunca comida, non meterse intencionadamente na auga ao seu carón nin entrar -deliberadamente- no seu radio de contacto. No caso de estar na auga, debese evitar tocalo nin aproximarlle as mans”.

Asemade, é necesario respectar as súas áreas de descanso e no caso de detectar un comportamento incómodo pola súa parte, débese saír da auga e afastarse del.

Dende a Consellería de Medio Ambiente tamén especifican que, no caso de estar nunha embarcación no momento do avistamento, “non debemos aproximarnos nin interromper o seu comportamento, recoméndase adoptar unha posición neutral e indiferente si se achega o animal”. Tamén é recomendable manter o mesmo rumbo e velocidade e evitar cambiar de dirección ou velocidade, de xeito brusco. “Se o animal está situado á popa da embarcación, non debemos dar aceleróns”, indican.

A presenza de exemplares de Tursiops truncatus non é un feito peculiar, posto que resulta habitual atoparse con eles nas rías en calquera época do ano. O novidoso desta situación é que se trata dun arroaz solitario, pois este comportamento non é frecuente, xa que adoitan convivir en mandas de quince exemplares de media. Polo que a soidade deste cetáceo pode deberse a que en ocasións non son aceptados nas mandas e se reclúen ata atopar outros individuos das súas mesmas características.

Este avistamento non é o primeiro que se rexistra na comunidade, senón que houbo varios casos de arroaces solitarios en Galicia. O de máis sona, que non o último, foi o dun arroaz que estivo nas costas galegas dende o ano 2007 ao 2010, sendo observado por última vez nas inmediacións das illas Lobeiras, sen que ninguén soubese do seu paradoiro.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mantén este tipo de tarefas de seguimento deste exemplares mariños dentro das labouras que se realizan ao abeiro do marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a Asociación Cemma.

AMIzADE .Cómpre destacar a fermosa “amizade” entre o golfiño mular que se atopa nas augas da ría de Muros Noia cun mariscador da zona, Roger Suárez, quen conseguiu crear un estreito vínculo co animal, ao que bautizou co nome de Manoliño.

Tras meses de achegamento, pois a súa historia remóntase ao mes de xaneiro, logrou nadar xunto a el, chegando a acariñalo coas mans e as súas aletas. Roger Suárez conta que dá igual onde decidise mergullarse, o golfiño aparecía. e. p.