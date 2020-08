Aberta a matrícula para Educación de Adultos no IES Fernando Blanco

CEE. Dende o 1 ao 11 de setembro, o IES Fernando Blanco, de Cee, manterá aberto o prazo de matrícula para as ensinanzas de Educación de Persoas Adultas (EPA) para o curso 2020-2021. Esta convocatoria diríxese a aquelas persoas que teñan 18 ou máis anos, e que poidan acudir en horario de tarde-noite ás clases que lles permitan retomar antigos estudos primarios para acadar o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. Esta oferta pública de educación é gratuíta e fai posible que as persoas adultas poidan adquirir ou completar os seus estudos e coñecementos, tanto para o seu desenvolvemento persoal como profesional. As ensinanzas teñen como obxectivo primordial actualizar a formación básica e acceder aos diferentes niveis do sistema educativo, segundo apuntan dende a dirección do instituto ceense. J. L.