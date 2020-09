Abre o prazo de matrícula para adultos no IES Poeta Añón de Outes

Outes. Dende o día 1 ata o 11 de setembro estará aberto, oficialmente, o prazo de matrícula no IES Poeta Añón de Outes para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas adultas.

O equipo directivo anima a todas aquelas persoas que precisen o título da ESO, queiran actualizar e ampliar os coñecementos ou ben precisen dispoñer do Celga 3 para opositar, traballar na administración ou participar en cursos de formación, que se informen no propio centro en horario de 9:00 h a 14:00 h de luns a venres ou no teléfono 881 86 62 21.

As persoas que poden inscribirse na ESA son todas as maiores de 18 anos ou aquelas entre 16 e 18 anos e teñan un contrato de traballo que lles impida acudir aos centros

educativos en réxime ordinario. As clases impartiranse entre as 18:45 h. e as 22:40 h

facilitando deste xeito a asistencia ás persoas que traballan. m.a.