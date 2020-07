Abre a área recreativa de Furelos mañá con medidas de protección

Melide. O Concello de Melide abrirá máñá a zona de céspede e as piscinas municipais descubertas da área recreativa de Furelos. Farao con medidas anti-covid pero que ao mesmo tempo, “permitan gozar á veciñanza e visitantes destas instalacións emprazadas en plena natureza”, sinalan fontes municipais.

No caso das piscinas fixarase un aforo máximo entorno ao 50% da capacidade e establecerase un tempo de uso. Tampouco se poderá empregar a zona de solárium para tomar o sol. “A Policía Local e persoal do Concello vixiarán que se cumpren as normas de seguridade cada día para poder gozar de maneira segura das instalacións”, advirten.

Instan á responsabilidade individual e a que se realice “un bo uso desta área recentemente adecentada para a época estival”. Na actualidade a zona conta cun mellor coidado do céspede, arranxouse o mobiliario e instalouse nova iluminación e nova marcaxe nos aparcadoiros. A.P.