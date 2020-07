Abre a oficina de turismo de Lalín

Lalín. A oficina municipal de Turismo de Lalín vén de abrir no día de onte as súas portas, con horario de 11.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas, de mércores a domingo, ambos incluídos. Está atendida por dous técnicos que se veñen de incorporar e que prestarán servizo ata finais de ano. Así o sinalou a concelleira de Turismo, Begoña Blanco, que onte se achegou á oficiña para establecer un primeiro contacto cos profesionais que a atenderán, así como para comprobar o arranque de actividade coas oportunas medidas de seguridade en ditas instalacións. Trátase dun espazo que loce no seu exterior o distintivo SICTED con vixencia ata 2021, lembrou Blanco.