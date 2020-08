Abre o prazo para inscribirse no Lousame Concilia

LOUSAME. O Concello de Lousame abre hoxe o prazo de inscrición no seu programa de conciliación familiar, Lousame Concilia. Esta iniciativa municipal diríxese a nenos de entre 3 e 12 anos, e ofrece a pais e nais compaxinar a vida laboral e familiar. Así, a partir do 10 de setembro, aqueles rapaces que obteñan praza poderán participar nas actividades que se desenvolverán no CPI Plurilingüe Cernadas de Castro entre as 7.45 e as 9.00 horas. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Municipal na casa consistorial antes do día 31. Polo que respecta ao proceso de admisión, establecerase un sistema de puntos e, os que non obteñan praza, pasarán á lista de agarda. m. T.