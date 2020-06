Abren Padrón y Silleda su temporada de piscinas

Coincidiendo con la llegada de las altas temperaturas, los concellos de Padrón y Silleda abrirán mañana sus piscinas municipales al público. La inauguración de la temporada de verano, en ambos casos, se realizará con medidas de seguridad y un aforo del 75 % y coincide con la llegada de las altas temperaturas.

En el caso de la piscina municipal de A Escravitude, en Padrón, las instalaciones permanecerán abiertas al público hasta las primeras semanas del mes de septiembre, en horario de 14.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo. Habrá una excepción los martes, entre las 11.30 y las 13.30 horas: la piscina estará reservada para los niños y niñas que sean usuarios y participen en el campus deportivo estival.

La piscina exterior padronesa abre al 75 por ciento de su capacidad, para respetar el protocolo de seguridad y control de la pandemia del covid-19 para este tipo de instalaciones y actividades.

“Dadas as circunstancias, co obxectivo de garantir a normativa, delimitaranse os espazos no céspede para que se respecten en todo momento as distancias de seguridade establecidas polas autoridades sanitarias”, explican desde el Concello. Asimismo, además del socorrista habrá en la instalación una persona responsable de vigilar que se cumplan todas las medidas impuestas y se ha puesto un turno más para limpiar y desinfectar los vestuarios.

El concejal de Deportes subrayó que “a piscina abre con todas as garantías sanitarias necesarias, tras traballar intensamente para dar resposta a todas as necesidades dos usuarios e usuarias en base á nova normalidade”.

Hay que indicar que los bonos o entradas individuales para acceder al citado complejo de Padrón pueden adquirirse en la propia instalación o en la casa consistorial. Cabe la posibilidad de adquirir bonos de 20 entradas.

ni vestuarios ni bonos. También el Concello de Silleda abre mañana sus piscinas, la de la propia localidad y la de A Bandeira, ofreciendo un servicio con las mayores garantías de seguridad y sin abrir al público los vestuarios, “co que as persoas usuarias só poderán usar as zonas comúns exteriores e os aseos, que se desinfectarán con frecuencia”, explican.

En Silleda tampoco se ofertarán como en años anteriores los cursos de natación. “Este feito permitirá ampliar o horario de apertura ao público das piscinas con dúas horas máis repecto a anos anteriores”, justifican. Así, las instalaciones están disponibles en horario de 12.00 a 21.00 horas, y con el 75 por ciento del aforo. Además, y para evitar su manipulación física, no se venderán bonos para esta temporada, y se cobrará la entrada diaria (1 €).

En otro orden de cosas, hay que indicar que las reservas de las instalaciones deportivas de Silleda ahora hay que hacerlas en la casa de la cultura (986 581 028), en horario de 10.00 a 14.00 horas. También en esa instalación se tramitarán los Carnés Xoves, al continuar, de momento, cerrada al público la Casa da Xuventude, según el Concello.