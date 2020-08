Acondicionan o espazo público do lavadoiro de Piñeiro da Baixo

Carballo. O Concello carballés ten en marcha un plan de obras por valor duns 300.000 euros na parroquia de Entrecruces, entre as cales se inclúe a reforma e adecuación do espazo público do lavadoiro do lugar de Piñeiro da Baixa. O investimento é de 46.827 euros, e os traballos corren a cargo da empresa Vázquez y Reino.

Trátase, segundo informan fontes municipais, dunha obra que foi proposta polo Consello Parroquial coa fin de revalorizar o conxunto etnográfico singular, formado por un lavadoiro e unha fonte, ademais de varios hórreos de titularidade privada.

Asemade, avanzan as obras da rede de saneamento dos lugares de Taboada e A Granxa, que complementan a instalación do servizo nos núcleos de Redonda, A Igrexa, O Piñeiro e Outeiriños. Os traballos corren a cargo da empresa Excavaciones y Obras Candal e teñen un orzamento de 231.080 euros. Incluén a instalación de 846 metros de canalización e 26 pozos de rexistro en Taboada, 822 metros de tubaxes e 35 pozos de bombeo na Granxa e a reposición das vías afectadas.

A estas dúas actuacións sumarase en breve o aglomerado da estrada de Canosa (Rus) a Pereiro Vello (Entrecruces). O proxecto está orzamentado en 304.445 €. m. lavandeira