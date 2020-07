Actividades náuticas en Ribeira para todo o verán

RIBEIRA. O Concello de Ribeira abre mañá as inscricións para anotarse durante os meses de verán a unha serie de cursos e actividades náuticas “a través das cales as mozas e mozos poderán facer actividade física ao aire libre aproveitando a contorna natural de que dispoñemos e ao mesmo tempo ocupar o tempo de lecer durante esta época do ano:”, explican fontes municipais. En concreto serán cursos de iniciación ao surf (100 prazas, dez horas, nas praias do Vilar ou da Ladeira), de iniciación ao windsurf – paddle surf (60 prazas, dez horas, na praia de Coroso) e de bautismo de vela (50 prazas, tres horas, no Club Náutico Deportivo de Ribeira). Os dous primeiros van dirixidos a mozos nados entre 2011 e 2001 e o de bautismo de bela aos nados entre 2010 e 2008. As inscricións, que abren mañá, poderán facerse ata o vindeiro día 10, as 12.00 horas. Todos os interesados poder obter máis información a través da páxina web www.ribeira.gal. A.P.