Actuaciones musicales y una andaina por el monte Iroite centran las propuestas lúdicas de la semana

Porto do son. Vecinos de Porto do Son y forasteros tienen nuevas propuestas a las que destinar su tiempo libre. Destacan en la agenda lúdica que ha preparado la concejalía de Cultura sonense para esta semana las actuaciones musicales. La primera de ellas está fijada para el viernes día 21, que llegará de la mano de Charo Pita, que tendrá lugar en la plaza de España de O Son a las 12.00 horas. El sábado, en esta misma ubicación, habrá sesión vermú a cargo de la charanga Os Santiaguiños de Padrón y, el domingo, será dj Geno el encargado de animarla en la plaza de O Curro de Portosín. También en el fin de semana, el día 23, se llevará a cabo una andaina que transcurrirá por el monte Iroite. Los senderistas partirán del bar Mambols a las 9.00 horas y realizarán una ruta de 18 kilómetros considerada de alta dificultad. Todas aquellas personas que quieran sumarse deben inscribirse llamando al 981 767758 (11.00 a 13.00). “Este tipo de actividades lúdicas e deportivas tratan de entreter sempre respectando as medidas sanitarias”, dijo la teniente de alcalde, María Maneiro. m. c.