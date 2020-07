Adecom sinala ‘dez feridas abertas’ na Costa da Morte

Cee. A Asociación en Defensa da Costa da Morte (Adecom) presentou un decálogo de problemáticas e demandas detectadas polo colectivo coa fin de que “entren na axenda política, pois estas comarcas xa perderon demasiado tempo agardando promesas incumpridas”, aseguran.

Bautizadas como 10 feridas abertas, 10 anos perdidos, aseguran que as grandes carencias da Costa da Morte son a despoboación, o retroceso da economía, a escaseza de infraestruturas, a falta de protección da natureza, o modelo forestal de “eucalipto, incendio, tala e abandono”, as “casas sen xente, e a xente sen casas”, a falta de servizos públicos, a desatención do patrimonio, un tipo de turismo masificado e a perda de identidade e “da forma de vivir na fin da Terra”.

Sinalan que a Costa da Morte leva décadas nunha dinámica de “perda de poder económico continuado, co retroceso das súas principais industrias e o progresivo abandono e deincentivación dos recursos tradicionais”. Convidan a todas as persoas que se sintan identificadas a sumarse ao colectivo “para axudarnos a loitar para poñer remate ao esquecemento e abandono ao que parecen querer condenarnos”.