Adega retiró treinta kilos de residuos del arenal de A Corna

“Este ano observamos que moito do lixo que chega ás nosas costas son máscaras e luvas que durante a crise sanitaria nos vemos obrigados a utilizar diariamente e cuxo uso aumentou exponencialmente nos últimos meses”, sinala Ramsés Pérez, coordinador de proyectos de educación medioambiental de Adega. “Moitas destas luvas e máscaras acaban ciscadas na contorna e fóra dos circuítos adecuados de tratamento, ao non ser depositados nos colectores correspondentes. Desde Adega cústanos entender como, a sabendas dos riscos que comporta unha mala xestión destes residuos, se seguen dando este tipo de accións irresponsables, non xeneralizadas, pero preocupantes. Así pois, a problemática da contaminación mariña acada, se cabe, maior intensidade nestes tempos”, engade.

Más de un millón de aves marinas y cien mil mamíferos y tortugas mueren cada año enredados o por ingesta de residuos. Y pueden afectar de forma directa a la salud humana, ya que muchos de estos residuos contienen sustancias tóxicas, bioacumulativas y persistentes, que entran en la cadena alimentaria. “Outra das consecuencias desta problemática ambiental é que xera grandes perdas económicas, ao facer diminuír as poboacións de pesca comercial”, indica al respecto Ramsés Pérez.