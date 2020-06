Adiante Vimianzo apela ao consenso pola feira

TERRA DE SONEIRA. Os concelleiros de Adiante Vimianzo apelan ao consenso entre o goberno municipal e os representantes dos feirantes “para evitar que se poña en perigo a feira”, logo do cambio de ubicación para a zona da casa da cultura, que o goberno xustifica pola necesidade de garantir a seguridade sanitaria. O principal grupo da oposición non entende “os motivos para que se queira manter a celebración da feira, unilateralmente, na nova ubicación ata o 1 de outubro, xa que a nova normalidade permite a apertura de centros comerciais, a celebración de festas e outros lugares onde se pode congregar xente”. Aseguran ademais que “o 75% dos feirantes non están dacordo”, e din que a hostalaría e o comercio local “están a notar xa perdas económicas importantes”. Sinalan que “senfeirantes non hai feira” e piden ao goberno que faga uso do diálogo “do que tanto se fala, para solucionar un tema tan importante para a economía local”.