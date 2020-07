Adxudicados os traballos para mellorar en Valga a depuradora

Valga. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar as obras de mellora da rede de saneamento confluente na depuradora do Concello de Valga. Os traballos, que foron adxudicados á empresa Construcciones, Obras y Viales S.A por un importe de máis de 46.000 euros, teñen un prazo de execución de tres meses.

As actuacións consistirán concretamente na rehabilitación e mellora de conducións e pozos de rexistro ubicados en distintos núcleos do concello como Vilar ou Vilarello, na zona paralela á vía férrea, ou no paso elevado fronte á praia fluvial. Tamén se van executar obras nos pozos situados en Laxes, A Torre, Castiñeiras, A Carballa, en Cimadevila ou na contorna de Outeiriño.

A intervención sobre todos estes puntos de entrada, explican dende Infraestruturas, ten por obxecto reducir os problemas de exceso de caudal e augas altamente diluídas que recibe a EDAR de Valga, coa finalidade de acadar un funcionamento máis eficaz en dita infraestrutura hidráulica. Hai que ter en conta que as deficiencias nas estacións provocan problemas de saturación en momentos puntuais e ademais implican unha falta de automatización.

Lembrar que o Concello tamén está a fomentar a compostaxe entre a veciñanza instalando composteiros comunitarios nas zonas máis urbanas e no entorno de edificios de vivenda colectiva. Os individuais repartiranse entre os residentes en vivendas unifamiliares. A.P.