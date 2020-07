Afectados pola variante de Ribeira solicitan a Feijóo unha alternativa

A futura variante de Ribeira é unha demanda histórica. Alberga un percorrido de tres quilómetros e suporá unha inversión total de 9,5 millóns de euros. Está previsto que se constrúa en dúas fases. O primeiro tramo, irá desde a rotonda da autovía ata a avenida Constitución. Son uns 1.300 metros de recorrido, entre Xarás e as rúas Ameneiro e Mariño de Rivera, que quedarán valladas e sen accesos. Asemade haberá outro tramo con accesos e beirarrúas que partirá da zona das casas baratas ata as estradas Estatuto e a

Avenida Constitución. Finalmente, outra parte discorrerá desde Cubeliños ata O Touro. Este terá 980 metros e será un vial urbano.

Non obstante, alberga moitas voces en contra entre os afectados polas expropiacións. De feito, a plataforma veciñal presentou o pasado mes unha variante alternativa. Un proxecto deseñado polo inxeneiro rianxeiro Alejandro Piñeiro Lema como traballo de fin de carrera no 2018, e galardoado co Premio Ovisa.

Agora catro ribeirenses, en representación de moitos outros veciños, veñen de enviarlle unha carta ao Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nun intento de alzar a voz para facer visible a súa disconformidade. José Sainas Sieira, Herminia Muñiz Paz, Rosa María González Gude e Manuel Lampón Lampón asinan a misiva ao presidente, na que lle expoñen os motivos para o seu desacordo co proxecto. A súa posición en contra pasa pola penetración na zona urbana “con numerosas rotondas y un complejo trazado, que tendrá sin duda un enorme impacto en la propia estructura urbana, limitando el crecimiento integral de Ribeira y la creación de nuevas zonas urbanizables, precisamente en la zona llamada a ser de expansión de nuestra ciudad. A parte de que en modo alguno solventa el problema del tráfico, sino que lo agrava, sobre todo en las zonas de Abesadas y Casas Baratas”, recalcan estos veciños de Ribeira. Insisten en que outro punto negativo é que ao non ser de trazado único, aproveita tramos de estradas existentes “alguno de los cuales tienen una pendiente muy pronunciada”, indican. O impacto medioambiental é moi alto, polo que causará unha gran afectación ao entorno paisaxístico. “A causa de la gran cantidad de materiales que hay que remover, alrededor de unos 332.000 metros cúbicos de tierras, y por la construcción de grandes taludes en el monte que llegan incluso a afectar a algunas viviendas unifamiliares”, explican na carta.

Lémbranlle precisamente ao Presidente galego o proxecto alternativo que presentaron no 2018: “Con el fin de tratar de paliar estos hechos, hemos presentado en el Concello de Ribeira un proyecto alternativo de una carretera de circunvalación que recibió el premio Ovisa en el año 2018, premio que como usted muy probablemente ya sabe, reconoce el mejor de los trabajos que se presentan al mismo y que tienen que tener, como condición sine qua non, una nota previa de sobresaliente en trabajos fin de carrera, fin de grado o fin de master en el ámbito de carreteras y obras lineales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña”, sinalan os veciños.

Aseguran que este proxecto alternativo “minimiza los problemas indicados más arriba en el proyecto de la carretera variante, al pasar más alejado de las zonas urbanas, favoreciendo el crecimiento integral de Ribeira y la creación de futuras zo nas urbanizables, con un impacto medioambiental muy inferior y con un movimiento de tierras infinitamente menor”. Ademais puntualizan que o presuposto económico é moito máis baixo.

“A la vista de lo que acabamos de exponer, y siendo conscientes del enorme perjuicio que podemos causar a nuestra ciudad, le pedimos Sr. Feijóo que tenga a bien contemplar la realización de un análisis objetivo de ambos proyectos para elegir el más conveniente y menos lesivo para Ribeira. Sabe usted muy bien, que una vez terminada una obra, no hay vuelta atrás. Ojalá, que con el paso de los años, ni la Xunta, ni el Concello, ni el pueblo de Ribeira, tengan que lamentar una decisión equivocada que quede como una estaca clavada en el corazón de este pueblo”, conclúen na misiva os catro veciños en representación de todos os afectados.