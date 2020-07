Agradece a Deputación o traballo fundamental dos bombeiros na pandemia

RIBEIRA. O deputado provincial de Promoción Económica, Blas García, visitou onte o parque comarcal de bombeiros de Ribeira para agradecero o “traballo fundamental” dos profesionais doConsorcio Provincial Contraincendios durante a pandemia, sumando ás súas tarefas habituais de atención de emerxencias, accidentes e incendios, e os labores de limpeza e desinfección en rúas e espazos públicos. Acompañado da deputada provincial Sandra González, do concelleiro de Seguridade de Ribeira, Víctor Reiriz, e do xerente do Consorcio, Luis Barca, García aproveitou tamén para agradecer o traballo realizado estes días polos bombeiros de Ribeira e Boiro na extinción do incendio forestal de Nebra (O Son), que calcinou máis de 35 hectáreas e puxo en perigo algúns núcleos. O lume quedou estabilizado onte a primeira hora da mañá. s.s.