Alerta por orcas en Corrubedo: “¡Se está comiendo el timón!”

El patrón mayor de la cofradía de Ribeira, José Antonio Pérez Sieira, mostraba ayer su sorpresa ante los avistamientos de orcas en zonas tan próximas a la costa. “Téñoas visto fóra, a trinta ou a corenta millas, cando andábamos faenando á palometa. Arrancábannos o peixe do anzol. Se as molestabas, embestían o barco, que tiña trinta metros de eslora. Pero tan cerca, eu non as vin nunca”, dijo.