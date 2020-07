Alfonso e Hugo Franco actúan no Dolmen de Dombate o venres día 31

Cabana. O Dolmen de Dombate será o escenario do concerto do dúo Alfonso e Hugo Franco o vindeiro venres, día 31, dentro do ciclo ‘Música na Catedral’. O programa leva ao Centro Arqueolóxico Dolmen de Dombate concertos de música clásica de pequeno formato nun escenario único polo seu valor patrimonial.

A Deputación da Coruña e Concello de Cabana fan especial fincapé no cumprimento dos protocolos para a prevención do covid19 e a protección do patrimonio. Deste xeito, “o aforo dos concertos no pavillón do Dolmen é limitado, é imprescindible a reserva previa, todos os asistentes deben acudir con máscara e sentar no lugar que lle asignen á entrada do recinto”, explican fontes municipais.

Os concertos no Dolmen de Dombate son un elemento integrador do patrimonio, a cultura e o turismo. ‘Música na Catedral’ aposta por unha programación que inclúe artistas da Costa da Morte para reforzar o compromiso coa escena local. Así mesmo, o ciclo de concertos orixinouse coma unha homenaxe a Beethoven no 250 aniversario do seu nacemento.

O aforo para o concerto de Alfonso e Hugo Franco é moi limitado, polo que se farán dous pases. Un está previsto para as 22.00 horas, e o outro para as 23.00 h. É imprescindible reservar praza a través do correo electrónico dombate2020@gmail.com, indicando nome e teléfono de contacto dos asistentes. As pezas interpretadas serán dos célebres J.S.Bach, G.F. Haendel, L.Bocherinni, T.O’Carolan e J.S.Skinne. C.E.