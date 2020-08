Alumnos de carpintería da UAD están a colocar trinta sinais na illa de Sálvora

Ribeira. Logo de desprazarse á illa de Sálvora na xornada do martes, seis usuarios do taller de carpintería da Unidade de Asistencia a Drogodependencias (UAD) de Ribeira xa están mans á obra no empeño de realizar traballos a prol da sociedade ao tempo que se benefician dunha experiencia inclusiva que se vén realizando cada verán dende 2017 por iniciativa da concellería de Servizos Sociais.

Neste senso, baixo a dirección do seu profesor, Manuel Casais, os alumnos-usuarios de dito servizo asistencial están a substituír a deteriorada escaleira de pedra que conducía á praia do Almacén por outra estrutura que eles mesmos elaboraron en madeira.

Trátase dunha das actuacións que teñen previsto realizar na citada illa ribeirense, ademais da construción e colocación dunha trintena de carteis identificativos realizados en madeira tallada e que serán instalados á beira de camiños, sendeiros e areais.

Esta viaxe (que dende a administración local califican tamén de terapéutica para os seus protagonistas) prolongarase ata o vindeiro martes, día 1 de setembro.

OBRADOIRO O POTE. Por outra banda, de alimentar a este equipo de traballadores durante a súa estancia en Sálvora estanse a encargar os alumnos e alumnas do obradoiro de emprego de cociña O Pote, que se desenvolve nas instalacións da Escola de Hostalería do edificio do mercado municipal de abastos.

Os participantes nesta acción formativa estiveron a preparar distintas receitas para o citado grupo de usuarios e usuarias da UAD.

TRES EMBARCACIÓNS. Asimesmo, cómpre lembrar que nas súas estancias na illa en anos anteriores os alumnos do taller de carpintería ocupáronse de levar a cabo a restauración dunha calesa, dunha dorna e dunha embarcación auxiliar: tres elementos que se exhiben actualmente nas dependencias do histórico Pazo de Sálvora. s. s.