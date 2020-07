Alumnos do obradoiro larachés traballan na mellora do paseo fluvial do río Anllóns

A Laracha. A especialidade de carpintería de madeira do Obradoiro de Emprego A Laracha V comezou a traballar na mellora do paseo fluvial do Anllóns.

Despois de que o pasado día 1 de xullo volvese a actividade a este programa dual de formación e emprego organizado polo Concello e a Xunta de Galicia, os dez alumnos-traballadores da citada especialidade -baixo a supervisión do profesorado- iniciaron as actuacións que estaba previsto comezar na pasada primavera, pero que tiveron que aprazarse pola pandemia.

O obradoiro conta con dúas especialidades: carpintería de madeira e pintura industrial, con dez alumnos-traballadores en cada unha delas e cinco persoas que forman o equipo directivo, docente e administrativo.

O seu orzamento total, incluíndo os soldos do persoal e as obras, ascende a 863.000 euros. Máis da terceira parte, 320.000 €, destínanse exclusivamente á adquisición do material para a renovación do paseo fluvial do municipio larachés.

Tamén os alumnos de pintura industrial reiniciaron a súa actividade e están traballando tanto no interior como nas fachadas exteriores da casa do concello. Outros puntos de intervención serán o centro sociocultural de Paiosaco, as pistas polideportivas descubertas de O Vilar (Cabovilaño) e Cumiáns (Montemaior) e os báculos da iluminación pública.

Por outra banda, o Concello larachés anunciou que hoxe comezará a desenvolverse o programa cultural e deportivo de verán, e aínda quedan prazas dispoñibles.