Amabul estrea hoxe campamento e prepara as actividades das aulas

A Asociación Medioambiental Amabul de Vedra volve con forzas despois do parón obrigado pola pandemia. Iso sí, os meses de confinamento serviron para ir collendo novas ideas e non faltaron propostas telemáticas como os vídeos que elaboraron explicando como se facían antaño certos servizos e actividades.

A entidade arranca hoxe o seu campamento de verán, que se desenvolverá na contorna da Casa das Artes de San Fins de Sales. As actividades previstas engloban itinerarios guiados, xogos sensoriais, descubertas da contorna, xincanas ambientais, sendas botánicas e actividades de conservación do medio, entre outras. Ademais o campamento estará dividido en dúas partes: unha para os máis pequenos (nados entre 2008 e 2013) e outra xuvenil, para os nados antes do 2008.

Esta proposta lúdica, e que á vez serve para conciliar, repetirase de novo en agosto e hai posibilidade de anotarse ás dúas quendas. Para inscribirse hai que enviar a ficha a asoc.amabul@gmail.com. Pode obterse máis información no teléfono 620 424 090 ou na páxina de Facebook da asociación.

Máis alá dos campamentos, Amabul ten xa deseñadas as súas actividades para a Aula de Primavera e de Verán. A primeira delas está programada para o vindeiro luns, día 13. A entidade propón aos vedreses descubrir a flora da contorna mediante a creación dun bosque literario, “que será o fío condutor da aprendizaxe”, sinalan. O lugar no que se desenvolverá a iniciativa é a Casa das Artes de San Fins de Sales e está destinada a público infantil, xuvenil, adulto e á terceira idade. O obxectivo é facer “un achegamento á flora do bosque de ribeira do río Ulla a través dos seus atributos literarios”, recalcan dende a entidade.

O venres 17 están previstas dúas propostas. Por unha banda, animan a descubrir as pegadas e refuxios dos mamíferos riparios na contorna do Pereiro, e por outra, convidan aos interesados na natureza e a fauna a achegarse ata a ribeira do Ulla para avistar aos diferentes mamíferos que habitan a zona, “facendo unha descuberta de especies emblemáticas como a londra ou a auganeira”, sinalan fontes de Amabul.

Para desfrutar da flora da contorna haberá que agardar ao día 20, xornada na que se porá en marcha un obradoiro musical. A actividade está dirixida a todos os que “queiran facer un achegamento á flora do bosque de ribeira do Ulla a través dos seus atributos musicais”, concretan. O 22 a Asociación invita aos veciños de Vedra a contribuír na restauración de espazos degradados nos sistemas fluviais, de maneira formativa e tamén activa. Consistirá polo tanto nunha acción proambiental que propón axudar a mellorar o bosque de ribeira do Ulla. A actividade desenvolverase na área recreativa de Agronovo.

Para a xornada do 24 está programada unha ruta interpretativa polas marxes do Ulla, coa intención de “descubrir o seu acervo natural a través da realización de actividades sensoriais”, aclaran. Por último, o 27 hai dúas propostas. Por un lado, unha actividade colaborativa e participativa na que se aprenderá a coidar das especies entomolóxicos das ribeiras fluviais. E por outro, crearase un bosque entomolóxico para desfrutar da flora da contorna. Para anotarse a calquera destas propostas hai que enviar solicitude ao enderezo asoc.amabul@gmail.com.

Por certo que nas últimas semanas, Amabul tamén puxo en marcha a través de voluntarios, varias xornadas nas que se adicaron a erradicar a Tradescantia fluminensis, unha especie invasora que está a destruír a biodiversidade do bosque de ribeira do Ulla. Na última, o 19 de xuño, extraeron un total de 165 quilos desta planta nos 20 metros cadrados nos que actuaron.