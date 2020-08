Ames sitio distinto: o desemprego descendeu en xullo ao nivel que tiña en xaneiro de 2018

Ames. O número de parados descendeu en Ames por terceiro mes consecutivo pese á pandemia. Así, un total de 2.066 persoas demandaron emprego no mes de xullo deste ano, 77 menos que no mes anterior. O desemprego afecta máis ás mulleres que aos homes e ás persoas maiores de 40 anos e o sector máis castigados (1.864 parados) son os servizos.

Deste xeito, o número actual de parados é similar ao do mes de xaneiro de 2018, malia o aumento da poboación nestes dous últimos anos, e notablemente inferior aos consignados na crise de 2008. Segundo o último informe da Consellería de Traballo da Xunta, o número actual de persoas desempregadas no mes de xullo de 2020 en Ames é de 2.066, fronte ás 2.143 do mes de xuño. Isto supón que a taxa de desemprego caeu en xullo un 3,59 %.

As mulleres superan aos homes como demandantes de emprego: 1237, fronte a 829. O sector máis castigado é o de servizos con 1.035 mulleres demandantes de emprego e 593 homes. Séguelle a construción con 107 varóns e 13 donas. m. m.