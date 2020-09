Animan al tripartito de Dubra a trabajar ya

El portavoz del PSOE en Val do Dubra solicita al gobierno “que se poña as pilas” y empiece a trabajar ya que durante los quince meses de gobierno la actividad licitadora ha sido prácticamente inexistente y solamente se realizó una obra de las previstas: “Os veciños necesitan contar con esas inversións e con esas infraestruturas. A xestión non se pode manter con catro rebacheos puntuais”, declara Diego Luis Díaz.

El edil cree que “algo está a fallar” en el gobierno tripartito. La única explicación que encuentra ante la aparente estabilidad política que hay, es la “falta de proxecto”. Entiende que “cando se conforma un goberno hai que establecer unhas liñas xerais de traballo”. Sostiene que los presupuestos deberían ser la primera prioridad de un gobierno y aquí también critica al anterior ejecutivo de Anova, ya que las cuentas están prorrogadas desde 2015. “Seguimos cunha paralización administrativa preocupante. É un problema gravísimo” apunta a este diario.

Critica además la ausencia de contenidos en los plenos. Un ejemplo es el que se celebrará este jueves. Los socialistas aprovecharán la sesión para interesarte por esta sequía adjudicadora y también por otros temas de actualidad. Quieren saber las actuaciones desarrolladas con cargo al Plan de Reactivación Dubrés, ya que afirman no conocer que se haya llevado a cabo iniciativa alguna.

CASTELO. También preguntarán al alcalde, el popular José M. Varela, por la compra del Castelo de Portomeiro, por parte de una asociación local, cuando la previsión, y lo más lógico, sería la adquisición por parte del consistorio. “Creo que tiveron unha marxe máis que suficiente para comezar a xestionar”, sentencia Díaz Méndez. También reprocha que no haya novedades con respecto a uno de los proyectos del tripartito, el polígono industrial.“Esa comisión convocouse só unha vez e non volvemos a ter máis información ao respecto. Teño moitísimas dúbidas de que o saquen adiante”. Asimismo, desde el PSOE alertan de que hay servicios sin contratar.