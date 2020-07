Aparécelle o ‘anxo da garda’ a un neno na praia de Caión

“Non podía permitir que afogase na miña praia, onde eu me criei”. Son palabras de Tino Gago, xefe do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Galicia (GEAS) da Garda Civil, quen o martes pola tarde exerceu de “anxo da garda” dun pequeno duns dez anos ao que rescatou das augas da praia de Caión cando o levaba o mar.

Sucedeu a media tarde, cando Gago se atopaba na beira da auga co seu fillo de sete anos desfrutando dunha tarde de praia. Moi preto catro rapaces xogaban coas ondas que rompían con forza no areal larachés. “A tres deles unha onda arrastrounos cara a area, pero o outro neno ao saltar quedou no medio do mar e non daba pé, e aínda que tentaba nadar as correntes non o deixaban saír”, afirmou o axente. Ao ver que se atopaba en apuros díxolle que tentase saltar e surfear a onda para que o trouxese para fóra “pero como non daba pé non podía e díxome que se atopaba canso”.

Foi entón, cando Tino decidiu que tiña que botarse a auga. Pedíulle ao seu fillo que o esperase na beira ou que fose para a toalla porque tiña que axudarlle ao outro neno. Sen dubidalo nadou ata onda él “e como tampoco eu daba pé, agarreino por un brazo e díxenlle que tiñamos que nadar cara outra zona onde o mar rompe menos, porque senón non íamos poder saír”, afirmou. A súa experiencia e o sangue frío fixeron posible que, despois de case vinte minutos loitando co mar, os dous puidesen chegar sans e salvos á area.

“O rapaz estaba asustado pero, ao ver que lle fun axudar e o agarrei, tranquilizouse e iso axudou moito”, engadiu. A pesares de estar protagonizando un acto heroico, Tino Gago, asegura que non foi consciente do que fixera ata que chegou a area “pois había néboa e nin nós viamos á xente na praia, nin eles nos vían a nós, e iso foi o que desatou a alarma”.

Cando chegaron á beira, alí os esperaban a nai do neno, moi nervosa, os seus amigos e tamén a nai do axente e o seu fillo que, a pesares de contar con só sete anos, “colleu o teléfono e avisoulle a súa avoa de que estaba só, pero non lle dixo o que pasara”.

Foi “un momento moi motivo”, recoñece Gago, quen recibiu un forte abrazo de agradecemento por parte do neno e tamén dos que alí se atopaban, “pois foi un susto grande, sobre todo, porque nos perderon de vista e temían o peor”.

Afortunadamente, os dous se atopan ben e non precisaron de asistencia, e agora só lles queda repoñerse do susto. Tino Gago di que só lembra que morrese unha persoa afogada na praia de Caión, “pero foi porque previamente sufrira unha indisposición”, sinalou.

Asegura que é unha praia tranquila e que non é das perigosas, pero “onte coincidiu que había mar de fondo e fortes correntes, xa que estaba baixando a marea”. Ademais, o martes aínda non estaba operativo o servizo de socorrismo que cada ano vela pola seguridade dos bañistas.

Ata o lugar tamén se achegaron os axentes da Policía Local e membros de Protección Civil da Laracha, pero non foi precisa a súa intervención xa que Tino Gago encargouse de auxiliar e poñer a salvo ao pequeno, que é veciño do municipio larachés.

acción heroica. Dende a Garda Civil quixeron agradecer e destacar tamén a acción heroica de xefe do GEAS sinalando que “al ser un gran especialista y con muchos años de experiencia en el mar, supo aprovechar la misma corriente para llegar el ñiño y rescatarlo saliendo por otra zona con bastante pericia”. Se outro bañista calquera, sen os coñecementos que ten o brigada, “se hubiera lanzado al mar para rescatar al niño, podríamos haber tenido que iniciar otro rescate con total seguridad”, añadieron.

Recoñecen ademais que “arriesgó su vida, porque hubo momentos en los que le costó lidar con la fuerza de la corriente, por lo que debemos advertir del peligro que tiene esta zona del mar”, e destacan que o seu fillo “pudo ver en primera persona como su papá es tan héroe como los que salen en los cómics”.