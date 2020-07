Apoio da comarca ó comercio local

Sorteos, vídeos publicitarios, anuncios a través das redes sociais e incluso proxectos para incentivar a venda online. Unha das maiores preocupacións dos municipios da comarca de Santiago actualmente é dar apoio aos negocios locais e aos autónomos despois das graves consecuencias económicas derivadas do peche obrigado durante o estado de alarma. Agora máis ca nunca, os establecementos locais precisan gañar visibilidade e a veciñanza, ser consciente do gran valor que ten, agora máis se cabe, apostar polo comercio de proximidade.

O Concello de Vedra centrouse en deseñar estratexias para reactivalo durante as comisións informativas, e agora na “nova normalidade” están dando os seus froitos. Por unha banda, actualizaron e repartiron entre toda a cidadanía a ‘Guía de de empresas, comercios e servizos de Vedra’. O goberno local tamén lanzou a campaña ‘Hai Vedra, ti sumas’, a través da cal os veciños que merquen no municipio poderán optar ao sorteo de vales de 100 euros, 50, 30 e 20 por cada compra de 200 euros. Por suposto, terán que gastalos nos negocios da zona. Con todo, o proxecto que ten máis ilusionado ao Concello é o futuro marketplace. “Será como un Amazon de Vedra”, compara o alcalde Carlos Martínez, posto que “todos os negocios que o desexen poderán colgar os seus produtos online e hai posibilidade de mercalos e recibilos na casa, co debido custe”, indica. Agora mesmo aínda están a deseñar a plataforma cuns comercios pilotos e agardan que todo esté listo entre setembro e outubro. “O mercado virtual é o futuro”, sentencia.

O goberno de Tordoia tamén está moi implicado en ofrecer axuda a todos os negocios e actividades aos que o decreto do 14 de marzo obrigou a pechar. En concreto “repartimos un axuda de 500 euros aos afectados”, sinala o rexedor, Antonio Pereiro. Asemade, están a elaborar un vídeo promocional e teñen previsto despois organizar un sorteo entre os veciños que merquen na vila. Poderán optar a vales que logo investirán nos establecementos locais.

Outros dos municipios máis implicados é o do Pino. No último pleno aprobouse destinar ata 100.000 euros para axudas directas aos traballadores autónomos e pequenas empresas con menos de dez empregados que tiveran que pechar os seus negocios no estado de alarma. Esta medida está destinada aos autónomos empadroados no municipio, que poderán recibir un máximo de 1.200 euros. A proposta contempla unha axuda de 600 € (200 euros mensuais durante tres meses) para compensar o custo do aluguer, e outros 600 euros (200 mensuais durante tres meses) para pagar a cota de afiliación a Seguridade Social.

O Pino elaborou tamén un vídeo promocional para dar visibilidade aos seus negocios, algo que tamén fixo o goberno de Frades. Boqueixón, sigue a aproveitar as redes sociais para animar á veciñanaz a facer as compras na vila e Melide baixo o slogan “Merca en Melide, Cerne de Galicia”, levará a cabo durante os vindeiros meses campañas para promocionar o comercio ou a hostalería. Ademais, en colaboración con Asetem, anunciaban en maio a posibilidade dos negocios de pertencer a plataforma Zaska! para vender online. Tamén Ames retomou unha campaña coa que repartirán seis mil bolsas co lema ‘Comercio de Ames. Témolo todo’.