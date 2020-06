Área recibirá máis de medio millón para os centros sociais

Co obxectivo de axudar na etapa poscovid, a Xunta de Galicia acaba de anunciar un paquete de obras para mellorar as instalacións dos centros de servizos sociais dos concellos da Área de Santiago. Estas actuacións enmárcanse no terceiro bloque do Plan de Recuperación Social que o Goberno galego puxo en marcha coa finalidade de afrontar os meses seguintes á desescalada. Dito proxecto inclúe medidas centradas nas familias e persoas máis vulnerables, especialmente nos maiores, na infancia e na xuventude. Dentro deste paquete, as intervencións de maior envergadura terán lugar en centros residenciais de maiores e de atención á discapacidade, así como en centros sociocomunitarios.

Os concellos da Área de Santiago recibirán un total de 580.500 € para as súas instalacións. En concreto, a maior contía irá parar a Carballo, posto que a residencia de maiores recibirá un total de 250.000 € para acometer a reforma da cuberta. Asemade, o municipio carballés farase tamén con 3.500 € para reformar o baño do Espazo Xove.

A Pobra do Caramiñal é o seguinte concello de Área máis beneficiado. É e que o centro social obterá da Xunta de Galicia a cantidade de 120.000 euros para substituír a galería e os tellados acristalados. Asemade, terá outros 20.000 para as portas automáticas da residencia de maiores. A vila de Muros segue a lista, ao percibir unha axuda de 100.000 € para mellorar o centro social da localidade. En concreto, vaise reparar a cuberta e todo o envolvente (tellado, galerías, calefacción e muros perimetrais).

O Espazo Xove de Noia obterá unha contía de 35.000 euros por parte do Executivo autonómico para o cambio da instalación eléctrica e do falso teito e para reformar o baño e a varanda exterior. Pola súa parte, Santa Comba poderá remodelar o sótano, a cuberta e os baños do seu centro sociocomunitario grazas a unha achega de 32.000 euros. Tamén Ribeira se beneficiará destas axudas da Xunta. En concreto, a Casa do Mar da parroquia de Corrubedo substituirá o lucernario ao facerse cunha contía de 5.000 € ; e a Casa do Mar de Aguiño percibirá 15.000 € para a reparación da cúpula e do foso do ascensor.

Xa no caso de Santiago, a cidade recibirá 460.000 euros para reformar a cuberta da residencia de maiores Porta do Camiño, e 100.000 para arranxar o plan de varias plantas da residencia Volta do Castro.

Ademais destas obras de maior contía, a Xunta tamén realizará na provincia da Coruña outras de carácter menor en escolas infantís, espazos xoves ou campamentos xuvenís, entre outras instalacións. Estas engloban arranxos de instalacións eléctricas, de fontanería, pintura, adecuación dos cuartos e espazos interiores ou acondicionamento de zonas exteriores. Así mesmo, “parte deste conxunto de actuacións ten como obxecto adaptar espazos aos novos requisitos xurdidos da situación sanitaria”, puntualizan dende dita administración. No caso das escolas infantís coruñesas, percibirán un total de 126.000 euros.

Hai que lembrar que a Xunta tamén está a executar labores de limpeza e conservación nos treitos interurbanos do río Trambre, no Pino e Frades. O obxectivo é retirar árbores caídas e madeira morta.