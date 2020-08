Área suma el 70 % de las playas coruñesas ‘liberadas’ de tabaco

lémbranse cando semellaba unha tolemia prohibir fumar no traballo? E o que dicían os fumadores sobre o cigarro de despois de comer nos restaurantes? Andromenas que levou o tempo, e hoxe o que lle chama a atención a calquera é como poidemos estar tanto tempo papando fume os que non lle dábamos ao vicio dun xeito cotián. Pois velaí teñen que agora é nos espazos máis libres, as praias, onde se empeza a valorar non só o feito de estar tranquilo sen cheirar o que sae dos pulmóns do teu veciño de toalla, senón tamén a limpeza da area e auga, libre das cabichas que aboiaban coma mortos nun mar de medo. Insisto: é cuestión de que pasen uns anos e o vexamos normal. E polo medio, axudará aos que teñen o vicio a gañar anos de vida.