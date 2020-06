Arousa-Norte programa este verán sesións de autocine

Os catro concellos da comarca do Barbanza van desfrutar este verán dun espectacular autocine, denominado Lúa Chea, organizado pola firma Emesports e financiado pola Deputación da Coruña e a Mancomunidade Arousa-Norte que, por certo, cambia de nome e pasa a chamarse agora Barbanza-Arousa, tras prosperar a proposta do presidente de turno e alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz.

A nova xerente da entidade, Fátima Cachafeiro, presentou a iniciativa xunto ó responsable técnico da firma, Ezequiel Mosquera, e as concelleiras de Cultura dos catro concellos. Esta proposta inclúe catro proxeccións en cada unha das localidades, e abarca cinema actual, familiar, clásico e galego. As sesións serán ás 20.30 e ás 23.30 horas. A programación arranca en Boiro o vindeiro venres 3, no peirao de Cabo de Cruz, con dous pases: Grease e Parásitos. O sábado 4 proxectaranse nunha parcela do polígono industrial de Espiñeira Pinoccio 3000 e O que arde. O seguinte fin de semana, será no municipio de Ribeira, na explanada do peirao comercial. O venres 10, Sonrisas de una noche de verano e Somos criminais, e o sábado día 11, Gorgi, las mascotas de la reina e Tolkien.

O 17 de xullo o autocine chegará a Rianxo, na explanada do pantalán, con Cinema Paradiso e O que arde, e o sábado, con O Cid e La biblioteca de los libros rechazados.

O peche do autocine terá lugar en A Pobra (na explanada portuaria), o venres 20 de agosto, con La vida es bella e Eroski Paraíso, e o sábado 22 con Pérez, o ratonciño dos teus soños e Bohemian Rapsody.

As entradas serán de balde e para acceder a cada unha das películas é preciso rexistrase a través do enlace www.barbanzarousa.gal.

Mosquera explicou que as películas proxectaranse nunha pantalla xigante de tecnoloxía Led, de 24 metros cadrados, na que se poden ver mesmo con luz diurna, e que os asistentes poderán adquirir palomitas, bebidas ou hamburguesas no recinto, iso si, sen poder saír en ningún momento do vehículo.

Neste sentido, dixo que “esta acción leva integrada a posta en marcha dun plan de seguridade adaptado á situación actual, onde se contemplan todas as medidas de distanciamento físico (que non social) levando unha proposta estética e escénica que lembrará aos cinemas clásicos”. Tamén dixo que na entrada do recinto instalarase un pórtico espectacular, tamén de luces Led.

Cada un dos recintos nos que se vai celebrar a mencionada actividade ten capacidade para aproximadamente un cento de vehículos.

PLAN ESTRATÉXICO. Fátima Cachafeiro indicou que “é unha acción mancomunada que forma parte dun traballo de reformulación de accións turísticas debido á actual crise sanitaria pola covid-19”.

Por outra banda, a Mancomunidade Barbanza-Arousa presentará o vindeiro martes o seu novo plan estratéxico, a nova páxina web e a comisión de Turismo e Comercio.