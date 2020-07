Arranca a construción da senda peonil no Cancelo

A LARACHA. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de iniciar as obras de construción dunha senda peonil no Cancelo, na Laracha, que facilitará a mobilidade dos veciños. Esta actuación foi adxudicada á empresa José No Mantiñán e Hijos Construcciones por un investimento de case 50.000 euros e conta cun prazo de execución de tres meses.

Construirase unha senda na marxe dereita da estrada AC-552, entre os puntos

quilométricos 23+220 e 23+420, na zona do acceso á autoestrada AG-55 e ao parque empresarial. Este itinerario completará os traxectos peonís da zona, xa que, tanto na marxe esquerda da

propia estrada como na entrada ao parque empresarial, actualmente xa hai sendas. As obras execútanse sobre dominio público existente, cunha sección útil de 2,5 metros de ancho e pavimento de formigón. A drenaxe resolverase cun novo colector de pluviais, cos seus correspondentes pozos de rexistro e sumidoiros. C.E.