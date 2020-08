Arranca a renovación do pavimento da ribeirense rúa de Manzanares

RIBEIRA. Na xornada de onte deron inicio as obras de renovación da pavimentación na rúa Manzanares de Ribeira ao longo dun tramo de 110 metros. As frecuentes roturas das lousas de granito do pavimento existente (ocasionadas especialmente polo tránsito de vehículos) obrigaban a que a brigada de Obras tivera que acudir con frecuencia a arranxar o firme, razón pola cal se decidiu substituír este material por un máis resistente de formigón pulido na capa de rodadura destinada a vehículos, intercalándoo con franxas de granito tal e como se está a facer noutras rúas da cidade. Consérvanse as lousas situadas nos laterais. A brigada municipal de Obras é a que se está a encargar desta actuación, que se leva a cabo no tramo comprendido entre as prazas de Compostela e de Pontevedra. O orzamento da obra é de 9.500 euros.