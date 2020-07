Arranca o campamento de Melide centrándose na arquitectura local

melide. Os campamentos de Melide arrancaron esta semana cun total de 32 cativos. Durante estos primeiros días as actividades centráronse na arquitectura local, polo que os pequenos están a coñecer de cerca os principais monumentos que alberga o municipio. Os campamentos estarán en marcha ata o 14 de agosto e desenvólvense en horario de 8.45 horas a 14.15, e cun total de prazas limitadas de 75. Dende o Concello lembran aos pais e nais que “aínda están a tempo” de inscribir aos fillos. No momento de anotarse, “as familias poderán seleccionar as semanas nas que o neno vai participar e no caso de querer darse de baixa nalgunha das semanas inscritas, o pai ou nai terá que solicitar a modificación dos datos antes do mércores previo á semana en cuestión”, sinalan fontes municipais. Resaltan dende o goberno local que se está a aplicar un estrito protocolo anti-covid: os rapaces están reunidos en grupos reducidos, priorízanse as propostas ao aire libre e as entradas e saídas ao campamento fanse de maneira escalonada para evitar aglomeracións. Asemade, faiselle un seguimento sanitario diario aos pequenos e desinféctanse frecuentemente os materias empregados e as instalacións, recalcan dende o goberno local. a.p.