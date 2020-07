Arranca o obradoiro de medio ambiente en Lalín

Lalín. Hoxe arranca en Lalin o obradoiro de medio ambiente que promove o concello que que se desenvolverá todos los sábados o mes de xullo de 10.00 a 13.00 horas. Así o avanzou o concelleiro César Reboredo, quen explicou que todas as actividades “van dirixidas tanto a familias como a persoas adultas se desenvolverán ao aire libre e estarán guiadas por profesionais nos ámbitos da Bioloxía e Ciencias Ambientais”, indica. As sesións do 4 e 11 de xullo serán para persoas adultas e as do 18 e 25 para familias.

A participación neste obradoiro é gratuíta e continúa aberta a inscrición para as tres seguintes sesións. arca