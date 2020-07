Arrancan as actividades do Noia Actívase con propostas deportivas ao aire libre

Noia. O programa ‘Noia Actívase’ arracancaba onte na vila. O proxecto está conformado por iniciativas deportivas na rúa, que foron programadas polo Concello para este verán, e ofrece distintas modalidades, como por exemplo gap, pilates, zumba, zumba kids, BodyJump, BodyJump kids e mantemento, que serán impartidos por profesionais de cada categoría. A participación é de balde e non é precisa inscrición previa. “Calquera pode chegar e participar. Serán actividades gratuítas e en espazos libres e amplos”, puntualiza a concelleira de Deportes do Concello de Noia, Laura Salgado García. Iso si, lóxicamente, seguindo todas as normas preventivas fronte ao tamén presente nestas actividades, o covid-19.

O programa comprende actividades de luns a venres, e hai un amplo abano. Están dirixidas a todas as idades e impártense en horaio tanto de mañá coma de tarde.

Así pois, a semana comeza a mañá do luns con pilates de 10.30 a 11.30 e con zumba kids de 21.30 a 22.30. Os martes impártese zumba para adultos no mesmo horario de mañá e BodyJump pola tarde, tamén no mesmo horario que o propio luns. Bodyjump pasa para os máis pequenos e pequenas da casa o mércores pola mañá e remátase esa xornada con gap pola tarde. Os xoves, de novo os cativos actívanse ben cedo pola mañá, pero desta vez con zumba kids, habendo tamén ese mesmo día, zumba para os adultos pola tarde. A semana pecha con mantemento pola mañá, deixándose a tarde a modo de descanso e facendo ponte coa fin de semana para unha recuperación que permita a volta ás mesmas actividades pero con máis enerxía. p.p.cantelar